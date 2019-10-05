РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске подвели итоги военно-патриотической игры «Наследники Победы», победила сборная команда «Патриоты Подолья» местного отделения «Юнармии», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

VI открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» прошла на стадионе «Труд», ее приурочили ко Дню памяти Подольских курсантов и 90-летию Московской области. В игре приняла участие 61 команда из разных городов Московской области, Обнинска и села Ильинское Калужской области. Жюри возглавил генерал-полковник Иван Морозов. На стадионе установили большой экран, на котором в режиме онлайн транслировали парад участников, включения с конкурсов игры и последующие мероприятия.

«Первое место заняла сборная команда «Патриоты Подолья» местного отделения «Юнармии» Подольска, кубок ребятам вручил депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, а диплом — генерал-полковник Иван Морозов», - сказал ведущий мероприятия.

Второе место у команды «Крепость» Можайского округа, которую наградил временно исполняющий обязанности главы администрации Малоярославецкого муниципального района Калужской области Вячеслав Парфенов и у команды «Будимир» поселка МИС Подольск, ее поздравил глава округа Николай Пестов.

Третье место заняли команда «Разведчики» городского округа Домодедово, награду вручил руководитель народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Олег Комиссар, команда «Память» Талдомского округа, которую отметил генеральный продюсер кинопроекта «Ильинский рубеж» и художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников, а также команда «Альтаир» из Подольска, ее наградил правнук Василия Смирнова (в октябре 1941 года – генерал-майор, начальник ППУ, командующий Ильинским рубежом обороны) Дмитрий Смирнов.

Конкурсная программа включала смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», полосу препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина автомата 30 патронами, демонстрацию навыков защиты от оружия массового поражения, знание героических страниц Великой Отечественной войны, воинских званий в Вооруженных силах Российской Федерации, состязание по ориентированию, по имитационной стрельбе из автомата Калашникова.