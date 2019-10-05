РИАМО - 5 окт. Большую кольцевую линию столичной подземки планируют запустить в 2023 году, сейчас построено 75% всех тоннелей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Сегодня работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, работают десятки проходческих комплексов, которые уже построили 75% всех тоннелей», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что все участки, на которых будут располагаться станции метро, освобождены от старых инженерных коммуникаций и обременений.
Он напомнил, что в этом году планируют достроить станции «Лефортово» и «Авиамоторная».
Большая кольцевая линия станет самым длинным кольцом метро в мире. Протяженность линии составит около 70 километров, на ней будет 31 станция.
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