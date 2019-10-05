РИАМО - 5 окт. Большую кольцевую линию столичной подземки планируют запустить в 2023 году, сейчас построено 75% всех тоннелей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, работают десятки проходческих комплексов, которые уже построили 75% всех тоннелей», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что все участки, на которых будут располагаться станции метро, освобождены от старых инженерных коммуникаций и обременений.

«У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим», — уточнил Хуснуллин.

Он напомнил, что в этом году планируют достроить станции «Лефортово» и «Авиамоторная».

Большая кольцевая линия станет самым длинным кольцом метро в мире. Протяженность линии составит около 70 километров, на ней будет 31 станция.