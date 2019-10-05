РИАМО - 5 окт. Московские центральные диаметры помогут создать новые точки деловой активности и экономического роста, это прорывной проект для столичной агломерации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проект Московских центральных диаметров станет прорывным для всей столичной агломерации. Развитие скоростного транспорта потянет за собой развитие прилегающих к железным дорогам территорий. Это даст импульс к развитию не используемых сегодня площадей», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря МЦД в столице появятся новые точки роста, а значит, и инвестиции. Также этот проект имеет колоссальное значение для развития транспорта. МЦД появится в расположенных далеко от центра районах, где сейчас нет метро, а благодаря большому количеству пересадок сократится время в пути.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.