РИАМО - 5 окт. Элементы кассовых окон, погодных модулей, зданий и других объектов станций на первом направлении Московских центральных диаметров покрасят в цвет физалиса, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Также цветовые элементы будут интегрированы в пассажирскую навигацию на станциях. Работы на остановочных пунктах диаметра планируется завершить к запуску диаметра. Это позволит визуально выделить станции от Лобни до Одинцова. Напомним, цвет физалиса выбран в качестве основного цвета МЦД-1», — говорится в сообщении.

Торцы платформ и другие элементы платформ станций МЦД-2 Нахабино-Подольск покрасят в цвет фуксии.

Во время подготовки к запуску МЦД на станциях проводятся работы по благоустройству: ремонтируют кассы, устанавливают погодные модули, на платформы наносят светящиеся полосы безопасности, строят удобные сходы, обновляют все элементы навигации.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.