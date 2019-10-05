РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Арбузный кросс прошел в подмосковной Балашихе в 35-й раз, в нынешнем году в спортивном мероприятии приняли участие более 600 бегунов всех возрастов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Традиционный спортивный забег состоялся в субботу в лесопарковой зоне в Акатово. На соревнование приехали участники из спортивных школ Балашихи, Реутова, Ногинска, Красногорска и других. Перед стартом всех ждала разминка.

«Уже ставший ежегодным «Арбузный кросс» прошел по традиции в Балашихе 5 октября в 35 раз. В этом году погода нас не подвела, поэтому в соревновании приняло участие более 600 спортсменов, из которых 400 – дети. Самые маленькие бегуны преодолели дистанцию в 1000 метров, а опытные спортсмены в своих возрастных группах должны были пробежать от 1,5 до 15 тысяч метров в лесопарковой зоне по акатовской лыжной трассе», – сказал один из организаторов мероприятия, Александр Яковенко.

Он пояснил, что победителей и призеров забега определяли в каждой возрастной группе. Лучшим вручили медали, дипломы и арбузы.

«Всего в этот раз мы подготовили более 2 тонн арбузов для спортсменов и гостей мероприятия», – добавил Яковенко.

Он подчеркнул, что число желающих принять участие в арбузном кроссе растет с каждым годом, особенно детей, на которых и делается основной акцент во время подготовки к соревнованиям. Хотя в забеге принимают активное участие и ветераны, одному из которых Ивану Цапкину исполнился 81 год.

Впервые арбузный кросс был организован в Балашихе в 1984 году. Со временем мероприятие стало ежегодным спортивным праздником для жителей Балашихи, на котором в обязательном порядке предусматривается угощение. Инициатором соревнований стал Денис Агафонов – воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Балашиха-спорт», который оказал благотворительную поддержку и обеспечил слаженную работу судейской бригады.