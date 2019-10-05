РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В микрорайоне Климовск Подольска в ходе работ по строительству тротуара вдоль проезжей части на улице Суворова завершили работы по установке бортовых камней и устройству подушки из песка и щебня, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Суворова подходят к завершению работы по строительству тротуара вдоль проезжей части. В настоящее время на 60% проведены работы по укладке асфальтового покрытия и на 100% завершены работы по установке бортовых камней и устройству подушки из песка и щебня», - говорится в сообщении.

Ширина тротуара составляет 1,5 метра, протяженность более 700 метров.