РИАМО - 5 окт. В средней полосе России происходят постепенное увеличение летнего периода и сокращение зимнего, летние температуры повышаются, сообщает «Российская газета».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что наблюдается уменьшение промежутка времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. В Москве температура в среднем в январе повысилась на два градуса.

Средние температуры летом тоже повышаются, но менее стремительно.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур — редкость», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура в июне в Москве была выше нормы в среднем на три градуса. При этом июль был прохладным, но такое случается довольно регулярно, раз в 6-7 лет. Сентябрь оказался изменчивым, половина месяца была теплой, половина — холодной.

Ранее в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и дождя на 6-8 октября. В ночь на 8 октября ожидаются заморозки до минус 1 градуса, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.