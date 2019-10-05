РИАМО - 5 окт. Президенту РФ Владимиру Путину представили идею создания ярких и оригинальных спальных районов, которая была реализована в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове, Путин одобрил и поддержал проект.

Проект создания уличных картин президенту представили министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и художник Дмитрий Лавочкин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

«Обязательно поддержу (идею – ред.), потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. <…> Что очень важно, и чего я бы очень хотел добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах Российской Федерации, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми. Тогда результат будет гораздо лучше», — сказал Путин в эфире RT.

Лавочкин в ходе презентации рассказал, что проект создан на средства президентского гранта. Благодаря этому у художников были необходимые материалы, краски и техника для росписи многоэтажных фасадов.

Плещева отметила, что фестиваль уличного искусства подружил художников и жителей Новой Трехгорки.

«Они все перезнакомились, создали WhatsApp-чаты, ругались иногда с нами, выбирали цвета. Они стали целым сообществом и нашими партнерами, помогали в организационных моментах, они кормили художников борщом, пельмени им носили, одежду иногда стирали - они же все были в краске», — отметила министр.

Она рассказала, что в микрорайон начали приезжать туристы – жители проводили для них экскурсии. Кроме того, проект позволил развиваться Новой Трехгорке – например, на первых этажах появилось больше кафе, сделали парковку, освещение.

«Таких микрорайонов миллионы в нашей стране, и у них появится свое особенное лицо и свое сообщество», — подчеркнула Плещева.

При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Новой Трехгорке реализовали масштабный проект уличного искусства «Культурный код». Более 80 известных мастеров уличного искусства из 26 стран мира расписали в микрорайоне более 50 фасадов многоэтажных домов, технических сооружений и школ. Здесь есть самый большой в России портрет Юрия Гагарина художника Jorit, TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio.