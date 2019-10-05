РИАМО - 5 окт. В Москве в 2022 году планируют завершить строительство эстакады-связки между Третьим транспортным кольцом и Юго-Восточной хордой, сейчас при проектировании больших скоростных магистралей специалисты стараются продумать возможность их соединения с другими трассами, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Уже сейчас идет проектирование, начались подготовительные работы к строительству эстакады-связки Третьего транспортного кольца и Юго-Восточной хорды. Это будет очень важный и удобный для автомобилистов маршрут», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В полном объеме работы на этой эстакаде планируется завершить в 2022 году.

Хуснуллин также добавил, что при проектировании больших скоростных магистралей специалисты сейчас стараются продумать возможность их соединения с другими трассами. Важно, чтобы было много дополнительных съездов, это значительно улучшит транспортную ситуацию в городе.

Юго‑Восточную хорду начнут строить в Москве в этом году. Ее протяженность составит 36 километров. Трасса пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги.