РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В микрорайоне Климовск Подольска демонтировали гаражи на улицах Рощинская и Спортивная, всего с начала августа в микрорайоне снесли более 46 незаконных строений, сообщается в группе «Территориальное управление »Климовск« в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с постановлением администрации о сносе незаконных построек, на территории микрорайона Климовск продолжается работа по демонтажу незаконных строений. Демонтировали гаражи вблизи дома №4 на улице Рощинская, а также вблизи дома №1/14 по Спортивному проезду. 4 октября начались работы по демонтажу гаражей вблизи дома №13 на улице Ленина», - говорится в сообщении.

Всего за август и сентябрь в микрорайоне снесли более 46 незаконных строений.