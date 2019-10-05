РИАМО - 5 окт. С субботы в Подмосковье и Москве начинается похолодание, уже 6 октября ночь окажется теплее дня, пройдут дожди, а 7 октября прогнозируется мокрый снег – может образоваться снежный покров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В этом году 5 октября выдался переломным днем в погоде Москвы и области. Температура воздуха в течение дня еще сохранит свои значения в пределах 9-11, в ночные – 5-7 градусов. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме этого дня, которая составляет 7,3 градуса, по данным столицы», — говорится в сообщении.

Утром 6 октября погода резко изменится. Температурный режим будет иметь обратный суточный ход – это значит, что ночь окажется теплее дня. Днем температура не превысит плюс 3-5 градусов, порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду, ожидаются ливни.

«В ночь на понедельник, 7 октября, температура продолжит понижаться и составит 0-2 градуса в Москве. В Московской области прогнозируется вероятность заморозков при значении минус 1 – плюс 4 градуса. Местами непрекращающиеся осадки в виде дождя перейдут в мокрый снег. При такой синоптической обстановке существует вероятность образования снежного покрова, что необходимо учесть автолюбителям и проявить особую внимательность и осторожность», — добавляется в сообщении.

Синоптики советуют жителям региона на предстоящей неделе одеваться по погоде.