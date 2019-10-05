РИАМО - 5 окт. Информация о том, что на стройке на Карамышевской набережной в столице обрушилось строящееся здание, не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее ряд СМИ сообщал, что строящееся здание на Карамышевской набережной обрушилось в котлован, в результате ЧП могли пострадать шесть человек.

«Информация, проходящая в ряде СМИ по обрушению дома, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.