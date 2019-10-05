РИАМО - 5 окт. Историческое здание чаеразвесочной фабрики Вогау XIX века на Золоторожском валу в столице начали сносить, сообщается в группе «Архнадзора» в Facebook.

«Зданию было отказано в статусе объекта культурного наследия, в связи с чем депутат Мосгордумы Елена Шувалова и депутат района Лефортово Александра Андреева подали иск в суд. Дело находится на рассмотрении в Лефортовском районном суде», — говорится в сообщении.

В группе добавляется, что районный и городской суды отказали в обеспечительных мерах по сохранению здания, что помешало бы сносу. Доступа на территорию здания нет.

Как отмечается на сайте «Красной книги» «Архнадзора», в 1893 году торговый дом «Вогау и Ко», распоряжавшийся примерно одной третью чайной торговли России, учредил Русское товарищество для торговли чаем под фирмой «Караван». Московские склады фирмы были устроены в предместье города, за Проломной заставой, на бывшей Проломной улице. Здесь построили чаеразвесочную – четырехэтажное красно-кирпичное здание с арочными окнами на третьем этаже и сдвоенными – на четвертом.

В начале 30-х годов прошлого века национализированная чаеразвесочная переехала, а здание вошло в состав завода «Серп и молот» и было занято его центральной лабораторией.

«После прокладки Третьего кольца по линии бывшей Проломной улицы здание оказалось в его санитарной зоне, над тоннелем. Пустует. В апреле 2019 года Тендерный комитет опубликовал информацию о закупках на выполнение подрядных работ по сносу семи строений с общим адресом: Золоторожский Вал, 11, включая строение 60. Заказчиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки», — уточняется на сайте.

Снос начали 4 октября.