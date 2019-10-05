РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 окт. В подмосковных Котельниках на Новорязанском шоссе столкнулись два автомобиля, из-за аварии перекрывали две полосы дороги, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу около 9:00 на Новорязанском шоссе произошла авария, иномарка врезалась в другое авто.

«Новорязанское шоссе, напротив Skoda (автосалон официального дилера марки Skoda - ред.) в сторону Москвы (произошла авария - ред.). По состоянию на 9:30 перекрыты две левые полосы», - говорится в сообщении.

Официальной информации о погибших в ДТП нет, но очевидцы пишут под постом в группе, что рядом с местом аварии видели труп, накрытый черным пакетом.

«Там труп лежал, накрытый тканью, в 7:30 проезжала», - отметила пользователь Анна Трушина.

Аналогичное сообщение написал и пользователь Илья Фролов.