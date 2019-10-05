РИАМО - 5 окт. В подмосковных Люберцах разыскивают 11-летнюю Анастасию Агафонову, нужна помощь добровольцев, сообщается на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Анастасия Агафонова, 11 лет, городской округ Люберцы, Московская область. 4 октября 2019 года вышла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

Рост девочки — 154 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На девочке была черная куртка, черная юбка и черные замшевые ботинки.

Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».