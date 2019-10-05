РИАМО - 5 окт. В Москве популярные блогеры провели уроки в двух столичных школах в преддверии Дня учителя, в числе гостей были Маша Маева и Lee Kei с канала DaiFiveTop, а также Артур Шарифов, который провел урок физики по теме «Четырехмерное пространство», говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«В столичной школе №1517 прошла интеллектуальная викторина, где учащиеся соревновались с популярными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop в своих знаниях. А блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 «Б» класса в средней школе №480», — говорится в сообщении.

Шарифов провел урок физики по теме «Четырехмерное пространство». Блогер отметил, что это был крутой опыт, ему впервые довелось проводить урок в школе. Ему понравились активность и заинтересованность ребят. Также Шарифов отметил, что быть учителем не так просто, как он думал.

Школьники рассказали, что для них было очень необычно, что урок физики ведет блогер.

«Он разговаривал с нами на одном «молодежном» языке, постоянно шутил, было очень весело», — сказал ученик 7 «Б» Егор Макаров.

Директор школы №480 Светлана Бондарева считает, что все, что является современным и актуальным, нужно школам сегодня. Она отметила, что современные форматы необходимы ребятам, они стимулируют интерес к школе.