РИАМО - 5 окт. Из деревни Глазово Дмитровского округа Подмосковья, СНТ «Приозерье» скорая помощь забрала мужчину 1960 года рождения с ножевым ранением, он был госпитализирован, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1957 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Собеседник агентства уточнил, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.