РИАМО - 5 окт. ДТП произошло на Ленинградском проспекте в столице, в результате аварии пострадал ребенок, которого эвакуировали на вертолете, до больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавшего на Ленинградский проспект. По словам очевидцев, авария случилась на съезде на Беговую улицу. С места ДТП санитарным вертолетом в лечебное учреждение Москвы эвакуирован ребенок», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ребенка до больницы сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует состояние пострадавшего.

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