РИАМО - 5 окт. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и дождя на 6-8 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее в Московском регионе уже объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье и Москве предупреждение из-за снега действует с 6 часов 6 октября до 18 часов 7 октября. Предупреждение из-за дождя – с 06:00 6 октября по 06:00 8 октября.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской и Брянской областей.

В Московском регионе 6 октября ожидаются местами сильные осадки – дождь со снегом. 7 октября также ожидаются дождь со снегом, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. В ночь на 8 октября ожидаются заморозки до минус 1 градуса, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки.