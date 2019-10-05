РИАМО - 5 окт. На юге Москвы в районе Орехово-Борисово Северное житель Санкт-Петербурга ударил ножом москвича, пострадавший скончался, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 3 октября в квартире в Борисовском проезде. Сообщение поступило в полицию около 23:00.

«Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов задержан мужчина 1968 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Его изобличили в том, что он в ссоре нанес хозяину квартиры проникающее колото-резаное ранение живота», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве подтвердил факт задержания.