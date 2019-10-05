РИАМО - 5 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил подмосковных учителей с профессиональным праздником, он пожелал им здоровья, благополучия и новых побед.

«Дорогие наши педагоги, учителя, с праздником! Из всех профессиональных праздников, наверное, День учителя — самый дорогой, самый любимый и самый народный. Его ждут, к нему готовятся не только педагоги, но и студенты, ученики и родители. В Подмосковье 93 тысячи педагогов, хочу каждому из вас сказать слова благодарности», — сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном на странице пресс-службы губернатора и правительства региона в Instagram.

Губернатор отметил, что педагоги стараются видеть лучшее в детях, учат доброте, раскрывают таланты, дают стимул расти и совершенствоваться. Также он пожелал учителям здоровья, успехов и новых побед.

Ранее российских педагогов с праздником поздравил президент РФ Владимир Путин.

День учителя в России отмечают 5 октября с 1994 года. В СССР этот праздник с 1965 года отмечали в первое воскресенье октября.