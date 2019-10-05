РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске торжественно открылась военно-патриотическая игра «Наследники Победы», в рамках которой будут соревноваться более 70 команд из Московской и Калужской областей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

VI Открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» торжественно открылась на стадионе «Труд», ее приурочили ко Дню памяти Подольских курсантов и 90-летию Московской области. Участников приветствовали депутат Мособлдумы Павел Максимович, замглавы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова, председатель совета благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый, контр-адмирал ВМФ России Владимир Гольдибаев, участница битвы на Курской дуге Мария Рохлина и другие официальные лица.

«Мы проводим игру «Наследники Победы» в особенную дату. 5 октября 90 лет назад был создан субъект Российской Федерации под названием Московская область. В 1781 году великая императрица России Екатерина II подписала указ об образовании города Подольска и создании Подольского уезда. 5 октября 1941 года в прекрасный солнечный день ставка Верховного Главнокомандующего приняла приказ о направлении на Можайскую линию обороны Малоярославецкий участок курсантов Подольского пехотного и Артиллерийского училищ», - сказала Бабакова.

Она отметила, что до сих пор неизвестны все имена подольских курсантов, так как нет списочного состава, и не все они захоронены с воинскими почестями. При этом выразила надежду, что знамя победы, доставшееся от прославленных воинов, сегодня в надежных руках.

Для участия в игре зарегистрировались 72 команды, из них 70 из разных городов Московской области, две – из Обнинска и села Ильинское Калужской области. Жюри возглавил генерал-полковник Иван Морозов. На стадионе установили большой экран, на котором в режиме онлайн транслируют парад участников, включения с конкурсов игры и последующие мероприятия.

Конкурсная программа включает смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», полосу препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова, снаряжение магазина автомата 30 патронами, демонстрацию навыков защиты от оружия массового поражения, знание героических страниц Великой Отечественной войны, воинских званий в Вооруженных силах Российской Федерации, состязание по ориентированию, по имитационной стрельбе из автомата Калашникова.