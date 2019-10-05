РИАМО - 5 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, в квартире на улице Дмитрия Холодова обнаружили труп гражданина 1979 года рождения с двумя ножевыми ранениями, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Московской области гражданин 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).