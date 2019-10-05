РИАМО - 5 окт. Победителей конкурса проектов для городской среды выбрали на выставке «Город: детали», которая проходит на ВДНХ с 3 по 5 октября, лучшими признали десять работ в трех номинациях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего экспертное жюри просмотрело 140 проектов. В конкурсе приняли участие жители 22 городов — 20 российских и двух зарубежных. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Белгород, Владикавказ, а также Минск и Алма-Ата», — говорится в сообщении.

Авторы проектов — дизайнеры и архитекторы, студенты школ дизайна и архитектурные бюро. Самым молодым участником конкурса стала 17-летняя жительница столицы Алена Хоничева, которая спроектировала детскую площадку.

Конкурс проводили в номинациях «Уличная мебель», «Детская площадка» и «Арт-объект». В номинации «Уличная мебель» было представлено 68 работ, в номинации «Арт-объект» - 45 работ, в номинации «Детская площадка» - 27 работ.

«В жюри вошли 15 российских и иностранных специалистов, в том числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор европейской компании — производителя малых архитектурных форм MMCITE Дэвид Карасек, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института Екатерина Ожегова, а также генеральный директор компании «МАФ: маркет» Дмитрий Буров (председатель жюри)», — добавляется в сообщении.

В номинации «Детская площадка» победила Екатерина Никитина из Санкт-Петербурга. Она разработала проект многофункциональной игровой зоны для детей разных возрастов: там есть пространство под навесом, сфера, где можно лазить, а зимой — кататься на лыжах и санках. На втором месте оказался Илья Трушевский из Егорьевска, который предложил проект площадки по образу волшебного дуба из сказки Александра Пушкина. На третьем месте – детская площадка «Гнезда» за авторством Дарьи Ефремовой из Екатеринбурга.

Анна Бычкова из Москвы выиграла в номинации «Арт-объект» с проектом «Маяк» - это интерактивный объект, который сможет стать ярким местом, где будут проводить время жители района. На втором месте - «Dream-стул» от Владимира Иванова из Санкт-Петербурга. На третьем – кинетическая скульптура «Звуки города» от Анны Гусевой из Москвы.

Проект Эльдара Хасанова из Алма-Аты победил в номинации «Уличная мебель». Автор придумал антивандальный, эргономичный и экономичный «Урбан-трон», с помощью которого можно укрыться от ветра и шума. На втором месте - «Урнобол» Никиты Асадова из Москвы. На третьем месте – проект «Точка» Артемия Шаронова из Санкт-Петербурга: это парковка для велосипедов, место отдыха и точка для связи.

Специальный приз жюри получила Элина Парамонова из Москвы. Она предложила создать новые пешеходные переходы, которые смогут повысить качество городской среды в районах столицы.