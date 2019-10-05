РИАМО - 5 окт. Четыре радиальные линии московского метро могут продлить в общей сложности на 17 километров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы рассматриваем проекты продления Сокольнической ветки дальше в новую Москву до станции «Потапово», Солнцевского радиуса — до Внукова и Арбатско-Покровской линии — до Гольянова», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что Люблинско-Дмитровскую линию планируется продлить до поселка Северный. В общей сложности новые ветки могут достроить на 17 километров.

Хуснуллин отметил, что на радиальных линиях планируется построить еще семь станций. Они охватят около 1,2 миллиона жителей девяти районов города.

В 2019 году в Москве уже построили 18 километров линий , а также одно депо и восемь станций. За последние восемь лет было построено 137 километров линий и 73 станции, включая МЦК.

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