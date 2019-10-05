РИАМО - 5 окт. В общей сложности более 12 тысяч гаджетов можно будет одновременно зарядить в 39 поездах «Иволга» на Московских центральных диаметрах, на первом этапе запуска МЦД половина перевозок будет осуществляться такими новыми поездами, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В 24 6-вагонных поездах «Иволга 1.0», которые будут перевозить пассажиров по МЦД, будет около 5 тысяч разъемов для зарядки телефонов, планшетов и прочих гаджетов, в 15 7-вагонных составах «Иволга 2.0» нового поколения USB-розетки оборудованы в каждом кресле, это дополнительно еще более 7 тысяч разъемов», - рассказал начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Поставку новых поездов в прошлом году начал Тверской вагоностроительный завод. Они почти полностью состоят из отечественных комплектующих. У 7-вагонных поездов доработаны внешний и внутренний дизайн. Максимальная вместимость 7-вагонного поезда превышает 2 тысячи человек. Отсутствие тамбура и сквозной проход между вагонами обеспечивают комфорт даже в часы пик.

Также новый транспорт оборудован системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi. В головных вагонах есть крепления для провоза велосипедов, над сидениями расположены полки для малогабаритной ручной клади. Туалетные модули оборудовали сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, электросушилками для рук и пеленальными столиками.

«Иволги» будут ходить в смешанном режиме с существующими электричками, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.

Запуск первых диаметров, по информации ОАО «РЖД», запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.