РИАМО – 5 окт. Если на вас готовится напасть агрессивная собака, ее можно сбить с толку твердым уверенным голосом и серией команд вроде «Лежать!», «Стоять!», сообщается на сайте МЧС России.

«Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящих животное в растерянность», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы защититься от животного, можно использовать зонтик, камни, палки, одновременно отступая спиной к укрытию и призывая на помощь. Руку и предплечье советуют чем-то обмотать, например, плащом, затем выставить вперед, спровоцировав собаку на укус. После этого сильно ударьте животное по верхней челюсти. Также нужно помнить, что болевыми точками у пса являются язык, пах и нос.

Если животное вас укусило, необходимо промыть рану перекисью, если ее нет под рукой, то большим количеством воды. Окружность раны смажьте йодом, наложите повязку. Если есть возможность, выясните, привит ли пес от бешенства. Также обязательно обратитесь в травмпункт, расскажите о случившемся полицейским, санитарным службам.