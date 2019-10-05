РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 окт. В Королеве открыли выставку, посвященную запуску первого спутника Земли, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Анна Клочнева.

Выставка подготовлена Технологическим университетом совместно с Российским государственным архивом научно-технической документации и является продолжением традиционных научно-просветительских выставок вуза по истории развития отечественной космонавтики.

«Историко-документальная выставка «Первый в мире — наш, советский!» открылась в Технологическом университете и приурочена к 62-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли — 4 октября 1957 года. В день открытия ее посетили студенты, преподаватели и сотрудники Технологического университета, а также представители Молодежного медиацентра Королева», - сказала Клочнева.

Для гостей провели экскурсию, познакомили их с предысторией создания первого спутника, подробно рассказал об ученых, разрабатывавших его, о работе главного конструктора — Сергея Павловича Королева.

После завершения экскурсии студенты Технологического университета отправились к городскому памятнику Сергею Королеву и Юрию Гагарину, где возложили цветы в благодарность за колоссальный прорыв в освоении космического пространства.

Историко-документальная выставка «Первый в мире – наш, советский!» в Технологическом университете будет доступна для посещения в течение всего месяца. Не только студенты вуза, но и все желающие смогут ее посетить совершенно бесплатно. Посещение выставки — по предварительной договоренности по телефону 8(495)516-53-80.