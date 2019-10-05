РИАМО - 5 окт. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем поднимется до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11, по области 7-12 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 70%.

Синоптики отмечают, что очередная перестройка атмосферных процессов скажется на погоде в Московском регионе. Влажно-прохладные погодные условия на фоне колебаний атмосферного давления, содержание кислорода в приземном слое воздуха немного ниже климатических значений. Такие внешние факторы могут стать причиной роста погодообусловленных обострений заболеваний, имеющих сезонный характер.

«Условия гипоксии могут негативно сказываться и на самочувствии метеозависимых людей с сосудистыми заболеваниями головного мозга, возможны недомогания и ухудшение общего состояния при частых приступах стенокардии, гипо- и гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии, мигрени. Контроль артериального давления, медикаментозная поддержка, соблюдение режима труда и отдыха помогут безболезненно переносить погодные изменения», - добавляют специалисты.