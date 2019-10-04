РИАМО - 4 окт. В Долгопрудном в текущем году по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали 112 подъездов, что составляет 56% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева продолжается реализация приоритетного проекта - программы софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд».

«Всего на текущий год (в Долгопрудном - ред.) запланирован ремонт 200 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 10 тысяч подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 70% подъездов», - говорится в сообщении.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

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