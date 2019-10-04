РИАМО - 4 окт. На территории Подмосковья обитают 375 видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области и находящихся под особой охраной, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Это 18 видов млекопитающих, 69 видов птиц, пять видов пресмыкающихся, четыре вида земноводных, 261 вид членистоногих (включая 246 видов насекомых), один вид круглоротых, 10 видов рыб, один вид кольчатых червей, шесть видов моллюсков», - говорится в сообщении.

К охраняемым на территории области млекопитающим относятся русская выхухоль, речная выдра, рысь, обыкновенная летяга, бурый медведь, орешниковая соня, большой тушканчик, гигантская вечерница, крошечная бурозубка.

Наиболее редкий вид млекопитающих региона - русская выхухоль – занесена также в Красную книгу РФ. Этот реликтовый зверек, относящийся к семейству кротовых, является эндемиком для территории России и стран СНГ.

«Млекопитающие Подмосковья обладают определенной устойчивостью к антропогенным воздействиям. За время, прошедшее с момента первого издания Красной книги Московской области (1998 год), с территории области не исчез ни один вид зверей», - подчеркивается в материале.

31 вид охраняемых в области животных занесен в Красную книгу России, в основном это редкие виды птиц. После многих десятилетий отсутствия в Подмосковье вновь стал гнездиться черный аист, отмечена белая куропатка, заметно увеличилась численность белого аиста, черного коршуна, длиннохвостой неясыти и седого дятла. Белоспинный дятел в 2018 году исключен из Красной книги как вид, состояние которого не вызывает опасений.

Ключевым фактором сохранения биологического разнообразия Московской области является наличие широкой сети особо охраняемых природных территорий и экологических коридоров, связывающих Подмосковье с массивами естественных природных комплексов соседних областей.