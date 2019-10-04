РИАМО – 4 окт. Под председательством главного внештатного специалиста Минздрава Московской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Александра Пронина в офисе Европейского регионального бюро ВОЗ состоялось совещание технической подгруппы по мониторингу циркуляции устойчивых к лекарствам штаммов ВИЧ, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В совещании также приняли участие представители министерства здравоохранения РФ, ведущие западные и российские эксперты в области вирусологии, эпидемиологии и лабораторной диагностики ВИЧ.

«Наряду с ежегодно возрастающим числом лиц, получающих антиретровирусную терапию, как во всем мире, так и в России остро встает вопрос борьбы с лекарственной устойчивостью вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)», – отмечается в сообщении.

Рабочая группа высокого уровня по ВИЧ учреждена ВОЗ при поддержке Минздрава России в качестве платформы для обмена знаниями и опытом между национальными и международными экспертами, а также для разработки научно-обоснованных политик и подходов к лечению лекарственно устойчивых штаммов вируса, поиску единых путей диагностики и мониторинга циркуляции вируса.

«По результатам совещания определен план действий по мониторингу лекарственно устойчивых штаммов ВИЧ на национальном уровне, согласован перечень лабораторий для проведения национального исследования, намечен перечень изменений национальных клинический рекомендаций по лечению ВИЧ-инфекции», – подчеркнул Пронин.