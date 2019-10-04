РИАМО - 4 окт. В Московскую областную больницу имени профессора В. Н. Розанова поступил мужчина с ишемией ноги четвертой степени и трофической язвой, врачам удалось спасти ему жизнь и сохранить ногу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Также у пациента диагностировали сужение подвздошных артерий слева и окклюзию (нарушение проходимости) поверхностной бедренной артерии слева.

«Нога пациента при госпитализации была фиолетового цвета, на конечности образовалась трофическая язва. Такая степень ишемии конечности может вести, в том числе, к летальному исходу. Пациенту было решено провести аорто-бедренное шунтирование - хирургическое вмешательство, подразумевающее обход закупоренных подвздошных артерий искусственным сосудом», - говорится в сообщении.

Фактически врачи полностью смоделировали мужчине подвздошные артерии. Во время операции врачи обнаружили, что вены и артерии пациента напоминают костяные трубочки, которые нельзя было даже пережать, так как они могли сломаться. Сложную операцию проводили силами четырех хирургов. Вокруг сосуда был поставлен искусственный протез, что позволило нормализовать кровоток и спасти ногу.

Как отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры сердечнососудистой хирургии с курсом детской кардиологии ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, врач-хирург второго хирургического отделения Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Юрий Дебелый, причиной такого состояния сосудов чаще всего становится нездоровый образ жизни.

«Кажущаяся незначительность нарушений всем известных правил здорового образа жизни может обернуться не только вялотекущими хроническими заболеваниями, но и острыми нарушениями в работе организма, которые приведут в лучшем случае к ампутации конечности, при неблагоприятном стечении обстоятельств – к смерти. Хоть и говорят, что у выпивающих людей чистые сосуды - ничего подобного», - уточнил Дебелый.

Он пояснил, что выпивающие люди сажают себе печень, что приводит к скоротечному развитию атеросклероза, способного убить человека всего за полтора года. Умеренность в еде и напитках, отказ от вредных привычек и движение творят чудеса.