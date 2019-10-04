РИАМО - 4 окт. В текущем году в Пушкинском городском округе управляющие компании отремонтировали 108 подъездов, что составляет 42% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 10 тысяч подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 70% подъездов. В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний», - говорится в сообщении.

Основная цель программы софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд» заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки привести каждый подъезд в Подмосковье к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года. Подробная информация о программе опубликована на сайте меняемподъезды.рф.

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