РИАМО - 5 окт. Традиционное спортивно-массовое мероприятие «Серпуховский марафон» состоится в субботу, спортсменам предложат несколько дистанций, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Приглашаем любителей бега принять участие в «Серпуховском марафоне»! Бегунам предложат на выбор дистанции: 5 километров, 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра», – говорится в сообщении.

Маршрут будет проложен через все достопримечательности города.

Как уточняется на сайте городского округа Серпухов, регистрация участников начнется в 09:00, а торжественное открытие запланировано на 12:10 на площади Ленина.