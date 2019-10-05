РИАМО – 5 окт. Трамваи не будут ходить между станциями метро «Пролетарская» и «Дубровка» в субботу и воскресенье из-за ремонта путей, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«В выходные, 5-6 октября, трамваи не будут ходить между станциями метро «Пролетарская» и «Дубровка», а также по Лефортовскому мосту», – говорится в сообщении.

Вместо трамваев на Шарикоподшипниковской улице будет курсировать автобус №043 – от МЦК «Угрешская» через Угрешскую улицу, метро «Дубровка», улицу Симоновский Вал (обратно через 1-ю Дубровскую улицу) до метро «Пролетарская».

В районе Лефортовского моста можно пользоваться автобусами №№050, 425 и троллейбусом №24.

Временные маршруты трамваев: №43 – от Новоконной площади через метро «Пролетарская» (заезд в обоих направлениях), Абельмановскую Заставу, Андроньевскую площадь и Волочаевскую улицу до Красноказарменной площади; №50 – между МГТУ имени Баумана и Андроньевской площадью через улицу Радио, набережную Академика Туполева, Курский вокзал (заезд в обоих направлениях) и Костомаровский мост.

Трамваи №№12, 35, 37К работать не будут, заключается в материале.