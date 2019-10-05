РИАМО – 5 окт. В субботу и воскресенье на некоторых улицах Москвы перекроют дороги для движения транспорта из-за проведения полумарафона «Моя столица», говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок 1: парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Период: с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничения будут действовать на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина с 08:00 до 20:00 6 октября.

Также 6 октября перекрытия затронут улицу Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Период: с 08:00 до 18:00.

В материале подчеркивается, что на указанных участках будет действовать полное перекрытие.

Также на улице Косыгина и Университетской площади с 00:01 до 20:00 6 октября будет полностью ликвидировано парковочное пространство.

Как добавляется на сайте Russia Running, регистрация участников полумарафона начнется с 07:30 6 октября, торжественное открытие запланировано на 10:00. Первый старт дадут в 10:25.