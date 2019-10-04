РИАМО - 4 окт. В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» президент РФ Владимир Путин поднял вопрос о создании медицинской госкорпорации, сообщает «Российская газета».

«Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с «Росатомом». При этом Минздрав мог бы стать контролирующим ведомством», - отмечается в материале.

В ходе заседания глава государства в качестве примера привел ГК «Росатом», которая работает эффективно.

«Вот в таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания человеку очень важных для человека услуг работает именно как корпорация. Со всеми зданиями, сооружениями, показателями и так далее. На ваш взгляд, это возможно?» - сказал Путин, обращаясь к врачу, участвующему в конкурсе «Лидеры России».

На этот вопрос собеседник Путина ответил, что да, такая ситуация возможна.