РИАМО – 4 окт. В Красногорске, Чехове, Лобне, Котельниках, Воскресенске открыли 10 новых супермаркетов, это способствовало появлению в Подмосковье более 80 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Каждый новый открытый магазин – это всегда дополнительный комфорт для жителей, новые точки сбыта продукции местных производителей и рабочие места. Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Компания «ВкусВилл» на этой неделе открыла шесть супермаркетов. Новые точки появились в Ленинском округе, в поселке Володарского на улице Текстильная, 7, в Красногорске в селе Ильинское на улице Ленина, дом 11, на Московской улице в Лобне, на улице Кагана в Воскресенске, на Московской улице в Чехове, в микрорайоне Южный в Котельниках.

В ассортиментной матрице торговых объектов данной сети насчитывается более 1,5 тысяч позиций.

Для жителей Пушкина на Институтской улице открылся новый магазин «Перекресток», его ассортимент насчитывает около 8 тысяч товаров.

Кроме того, для жителей городского округа Люберцы свои двери распахнули супермаркеты «Дикси» на улице Южная, строение 11, и «Магнит аптека» на Октябрьском проспекте.