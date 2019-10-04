РИАМО - 4 окт. Столичные следователи начали проверку по факту инцидента с рабочими при производстве высотных работ на Булатниковской улице, один человек погиб, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«Вечером в пятницу при производстве высотных работ по Булатниковской улице в городе Москве произошло падение строительной люльки, в результате чего один мужчина погиб, двое получили телесные повреждения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.