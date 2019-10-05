РИАМО - 5 окт. График движения некоторых электропоездов изменится на Ярославском направлении Московской железной дороги на предстоящих выходных, на некоторых участках вместо электричек запустят компенсационные автобусы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На Ярославском направлении 5 октября на участках Пушкино – Заветы Ильича – Правда и Пушкино – Зеленоградская в связи с проведением путевых работ будут курсировать компенсационные автобусы», – отмечается в сообщении.

На Ярославском направлении с 5 на 6 и с 12 на 13 октября на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково будут проводиться путевые работы. Они организованы с 15:00 до 05:00. В связи с этим изменятся время отправления и прибытия некоторых поездов, а также режим остановок.

Маршруты следования нескольких пригородных поездов сократят, временно выведут из расписания ряд рейсов Москва – Сергиев Посад, Москва – Александров, Пушкино – Москва, Москва – Монино, Москва – Красноармейск.