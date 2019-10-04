РИАМО - 4 окт. Сообщение о повреждении газовой трубы после незначительного обрушения части фасада у здания на северо-востоке Москвы не соответствует действительности, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы АО «Мосгаз».

«В 16:24 (4 октября – ред.) в Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» поступила заявка от жителя дома по адресу: улица Проходчиков, дом 7, корпус 3, с просьбой проверить настенный газопровод по причине незначительного обрушения части фасада у здания. Сотрудники оперативно прибыли на место. В ходе обследования обнаружено, что газопровод не поврежден, утечек газа нет, но имеется незначительное повреждение креплений газопровода, которое в ближайшее время будет устранено», – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что никакой угрозы данная ситуация для населения не представляет, потребители от газоснабжения не отключались.

Ранее в ряде СМИ прозвучали сведения об обрушении части фасада у здания на северо-востоке столицы.