РИАМО – 4 окт. Восьмидесятилетняя пациентка обратилась в Институт оториноларингологии имени Свержевского в столице с обнаруженным на компьютерной томографии образованием в полости носа, оказалось, что там уже много десятилетий находится вишневая косточка, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

При этом у женщины не было жалоб, однако в течение жизни у нее были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, которым она не придавала значения.

«Врачи осмотрели пациентку и назначили хирургическое вмешательство. Под контролем эндоскопической техники под местной анестезией образование было обнаружено и извлечено из полости носа. Им оказался ринолит – это конкремент, или камень, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция из носовой слизи вокруг попавшего в нос инородного тела», – отмечается в сообщении.

Сердцевину извлеченного у пенсионерки ринолита составляла вишневая косточка. Сам факт попадания косточки в нос пожилая женщина не вспомнила, но предположила, что это произошло еще в детстве.

Косточка в течение длительного времени находилась в полости носа и хотя и не доставляла неудобств пациентке, была очагом хронического гнойного воспаления и затрудняла дыхание носом.

«После извлечения ринолита пациентка уже через несколько дней ощутила улучшение носового дыхания в такой степени, о которой и не подозревала ранее», – подчеркивается в материале.

Обычно с такой проблемой, как инородное тело в носу, сталкиваются родители маленьких детей. Лор-врачи в таких случаях советуют не пытаться вытащить инородное тело самостоятельно и срочно обратиться к специалисту.

Симптомы ринолита сходны со многими воспалительными заболеваниями носа и для диагностики используются такие методы, как риноскопия, эндоскопия, рентгенография или компьютерная томография.

Опасность инородных предметов в полости носа заключается в том, что в случае продвижения инородного тела вглубь полости носа в носоглотку оно может попасть в дыхательные пути и пищевод, приводя к затруднению дыхания и глотания.

Кроме того, эти предметы становятся очагом воспаления, вызывая хронические синуситы, они также разрушают стенки полости носа и могут привести к носовым кровотечениям и перфорации перегородки носа. При своевременной диагностике и лечении прогноз благоприятный. Удаление инородного тела полностью снимет все проявления и симптомы, беспокоящие пациента.