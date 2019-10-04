РИАМО – 4 окт. Дегустации и мастер-классы от более 30 производителей из разных регионов России ждут посетителей ярмарки «Золотая осень» в Пушкинском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В эти выходные в Пушкинском городском округе по адресу: рабочий поселок Лесной, улица Гагарина, дом 1 пройдет тематическая ярмарка «Золотая осень». В 40 торговых шале гости найдут лучшие товары более чем 30 производителей Московской области и соседних регионов», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Производители из городов Подмосковья, а также из Смоленска, Тулы, Рязани, Владимира, Пензы, Нижнего Новгорода представят широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции урожая 2019 года. На ярмарке можно будет приобрести молочную и мясную продукцию, специи, сухофрукты, выпечку, чай и варенье, а также вязаные изделия ручной работы и товары легкой промышленности.

Помимо торговли посетителей ждут мастер-классы и дегустации.