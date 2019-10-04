РИАМО - 4 окт. В Красногорске задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки, сообщает РЕН ТВ.

«Мужчину уличили в приставаниях к девочке, он целовал ее против ее воли и пытался прижать к себе», – отмечается в сообщении.

По данным телеканала, мужчина уже не раз занимался подобным. Сейчас задержанный находится в изоляторе.

По факту произошедшего завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней.