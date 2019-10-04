РИАМО - 4 окт. В Пушкинском городском округе во втором квартале 2020 года планируют построить новый торговый центр, в котором появится 600 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на строительство торгового комплекса «Бауцентр» в районе Пушкинского городского округа. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

«Строительство комплекса будет закончено во втором квартале 2020 года. Это позволит создать 600 новых рабочих мест», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Согласно проекту, в торговом комплексе общей площадью 25,5 тысяч квадратных метров будут продаваться строительные материалы, сантехника, электротовары, товары для дома, сада, огорода и прочее.

Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей. Застройщиком выступает ООО «Ситрас».