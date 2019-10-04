РИАМО - 4 окт. В Московской области в пятницу обсудили вопросы реализации питьевой воды в розлив через вендинговые автоматы, а также рассмотрели проведение контрольных мероприятий за продажей и товаром, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

В пятницу министерством потребительского рынка и услуг Московской области организована совместная встреча руководителей предприятий, осуществляющих реализацию питьевой воды в розлив и представителей управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«В рамках совещания рассмотрены вопросы эффективности программ производственного контроля, внедрения системы менеджмента качества на основе принципов ХАССП (от английского Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), анализ рисков и критических контрольных точек, обозначающая систему контроля над качеством пищевой продукции)», – отмечается в сообщении.

Также поднимались вопросы сроков хранения готовой продукции в торговом автомате, периодичности лабораторного контроля, мероприятия по санитарной обработке автоматов.

«Цель сегодняшнего мероприятия – выработка системного алгоритма, направленного на соблюдение требований санитарных норм и технических правил на протяжении всей цепочки – от производства и обработки до транспортировки и реализации», – разъяснил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Директором Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Леонидом Нестеренко были озвучены основные проблемы, возникающие у бизнеса при размещении точек продажи питьевой продукции и приоритетные направления развития данной сферы.

В свою очередь, со стороны управления Роспотребнадзора по Московской области даны разъяснения требований законодательства с акцентом на основные нарушения и рекомендации по дальнейшим шагам развития.

«Сегодня состоялась первая встреча по данной проблематике. Все стороны поняли приоритетные направления работы и точки роста. Мы договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в целях повышения открытости бизнеса и его безопасности для конечных потребителей», – подчеркнул Посаженников.

Он пояснил, что положительная практика по продаже воды через автоматы будет в дальнейшем распространена на другие категории товаров, реализуемых через вендинг – молоко, снэки, безалкогольные напитки.

На территории Московской области функционирует более 300 отдельно стоящих вендинговых аппаратов, в 40% из которых реализуется питьевая вода в розлив.