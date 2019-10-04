РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В Подольске в ходе проверки у пяти индивидуальных предпринимателей выявили молочную продукцию без сопроводительных документов, на ценниках не было указано, что они имеют растительное происхождение, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции Светлана Давлетшина.

Подольская городская прокуратура совместно со специалистами Подольского теротдела теруправления Роспотребнадзора по Московской области и Раменского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям по поручению прокуратуры региона провела проверку наличия на рынке и у частных предпринимателей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения на ввоз в РФ.

«В ходе проверки рынка ООО «Центральный» нарушений по ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения, не выявлено. В ходе проверки пяти индивидуальных предпринимателей, реализующих молочную продукцию, в том числе масло сливочное и сыры в ассортименте, выявлены нарушения законодательства в сфере ветеринарно-санитарных правил», – сказала Давлетшина.

Как показала проверка, индивидуальные предприниматели продавали молочную продукцию с нарушением действующего законодательства и на момент проверки не представили ветеринарные сопроводительные документы. Также выявили нарушения прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре. В частности, на ценнике указан товар «Масло сливочное» торговой марки «Валин», а на маркировке «Спред сливочный растительный».

Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Также обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта при его наличии, цены за вес или единицу товара.

По результатам проверки прокуратура в отношении пяти предпринимателей возбудила административные дела, которые направила для рассмотрения в Раменский межрайонный отдел Управления Россельхознадзра по городу Москве, Московской и Тульской областям и Подольский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области.