РИАМО – 4 окт. Семнадцатилетний юноша, найденный мертвым в подмосковной квартире в начале сентября, был успешен в спорте и учебе, при этом он весьма болезненно реагировал на ложь, сообщает «Московский комсомолец».

Тело парня обнаружил дедушка в квартире на юго-западе Московской области. Накануне трагедии у подростка было плохое настроение.

«Юноша находился в квартире один, так как родители накануне вечером уехали по делам. Пришедший в гости дедушка долго звонил в дверь, но внутри никто не реагировал. Мужчина самостоятельно открыл входную дверь и ужаснулся. В комнате он увидел внука без признаков жизни. Пенсионер незамедлительно вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали наступление смерти», – отмечается в сообщении.

По данным издания, мальчик демонстрировал успехи в учебе и спорте. Юноша занимался карате и самостоятельно выучил японский язык.

Родственники рассказали, что подросток всегда болезненно реагировал на ложь и несправедливость. В последнее время это чувство у него только обострялось.

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