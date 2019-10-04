РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 окт. Почетный президент Всемирной стоматологической ассоциации Мишель Ардан посетила Домодедовскую городскую стоматологическую поликлинику, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Второго октября почетный президент всемирной стоматологической ассоциации, советник Европейского парламента по стоматологическому образованию Мишель Ардан посетила Домодедовскую городскую стоматологическую поликлинику. В рамках визита она ознакомилась с организацией работы стоматологии, особое внимание было уделено организации детской стоматологической службы», – говорится в сообщении.

После она отправилась в школу №8, где ознакомилась с проектом «Здоровые зубки».

«Это совместный со стоматологической поликлиникой проект, которому в этом году (в 2019 году – ред.) исполнилось 2 года. Его главная задача – рассказать школьникам и дошкольникам о том, почему так важно заботиться о гигиене полости рта еще с юного возраста», – сказал главный врач Домодедоской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Школьникам и дошкольникам в рамках данного проекта рассказывают о причинах появления кариеса, правильной технике чистки зубов и правильном питании. Также каждый ребенок получает в подарок зубную щетку и пасту.

«Мишель Ардан в целом была очень довольна визитом, особенно она оценила проект «Здоровые зубки» и сказала, что предложит его на ближайшем заседании всемирной ассоциации стоматологов в Брюсселе», – добавил Осипов.